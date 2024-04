Resort de luxo será inaugurado em breve às margens do Lago Corumbá IV

Complexo será instalado ao lado de parque aquático, com um investimento acima de R$ 1 bilhão

Thiago Alonso - 13 de abril de 2024

Bali Park, em Luziânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Localizado nas proximidades do Distrito Federal (DF), o Lago Corumbá IV tem atraído cada vez mais olhares de investidores para o turismo. Dessa forma, o local acabou sendo o “endereço” escolhido para a criação de um luxuoso resort em meio ao Cerrado goiano.

Isso porque, agora, o parque aquático Bali Park, localizado em Luziânia, está prestes a se tornar no Complexo Turístico Bali Park, recebendo um investimento de R$ 1,3 bilhão para a instalação de hotelarias luxuosas e novos atrativos.

Chamado de Bali Resorts, o projeto é uma parceria com a Livá Hotéis & Resorts, e contará com 480 apartamentos distribuídos em 10 blocos, contando com piscinas, bangalôs VIP, academia, salão de jogos, cinema, spa, restaurantes temáticos, quadras esportivas e centro de convenções.

A previsão é que as obras sejam finalizadas em 2026.

Atualmente, o parque aquático do complexo já conta com atividades como tirolesa e quadras esportivas, além do Burle Experience, uma experiência radical em uma estação flutuante.

Vale lembrar que o Bali Park, fundado em 2022, é conhecido por ter a maior praia artificial da América Latina, com aproximadamente 24 mil m2 de extensão.