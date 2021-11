Vídeo impactante revela a força da anaconda, uma das maiores cobras do mundo

Um vídeo viralizou na internet após um fazendeiro flagrar uma anaconda enorme com os dentes fincados em uma das patas de um bezerro da propriedade rural, localizada em Ribeirãozinho, no Mato Grosso.

O que mais impressionou foi a força da mordida da sucuri verde, que media aproximadamente 3 metros.

Nas cenas, é possível visualizar o mamífero correndo, tentando escapar do réptil, mas a cobra permanece fixada na perna do bezerro.

Ele a arrasta por vários metros, mas ainda sim, a predadora não desiste.

De acordo com o Aquário de São Paulo, a sucuri verde é encontrada, especialmente, na América do Sul e pode atingir até 8 metros de comprimento e 230 kg.

Assista ao vídeo:

#WATCH -Calf #Attacked By A Giant #Anaconda.

The Owner rescues the struggling #calf from the snake’s hold.

The giant anaconda is the world’s heaviest and one of the world’s longest snakes reaching 17 feet long.#Anaconda #Snake #SnakeAttack #Viral #Video #volftv #AnacondaAttack pic.twitter.com/ysp8DZHQyU

— The Voice Of Liberty® (@VOLFdotTV) August 30, 2020