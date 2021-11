Conheça a cidade goiana apontada pelos místicos como uma das únicas a sobreviver com o fim do mundo

Você já parou para pensar como seria o fim do mundo? Nos últimos tempos surgiram diversas profecias sobre o assunto e a mais recente, que deixou boa parte da população apreensiva, foi a previsão dos Maias de que o mundo acabaria em 21 de dezembro de 2012.

Entretanto, existe uma cidade em Goiás que pode sobreviver a qualquer evento que possa acarretar no fim do mundo: Alto Paraíso de Goiás, localizada a cerca de 410 quilômetros de Goiânia.

A confiança na sobrevivência em meio a catástrofes é explicada por dois fatores: posição geográfica e o misticismo presente na região.

Situada em cima de uma placa de quartzo de 04 mil metros quadrados, o município é rodeado por rochas e paredões. Por conta disso, segundo a crença, a força dos cristais protege o local de qualquer profecia apocalíptica.

O misticismo entorno de Alto Paraíso é encontrado por todos os cantos. Logo na entrada da cidade o turista é recepcionado por uma estrutura que remete a uma nave espacial. A decoração das ruas e comércios são inspiradas em temas místicos.

A crença na sobrevivência é tão grande que, em 2012, no último fim do mundo que foi divulgado, a venda de terrenos no local explodiu. Houveram mudanças no valor do metro quadrado no município e as reservas nos hotéis e pousadas se esgotaram.

A ligação de Alto Paraíso com o fim do mundo não é recente. Em 2000, em meio as indefinições por conta do chamado “bug do milênio”, Alto Paraíso serviu de abrigo para diversas pessoas. Na ocasião houve desabastecimento nos mercados da região e um apagão provocado pela sobrecarga elétrica causada pelos três mil turistas na cidade.

Alto Paraíso além do misticismo

Entretanto, para quem deseja ter uma experiência que vá além do misticismo, Alto Paraíso conta com boas opções.

Em meio a Chapada dos Veadeiros, o turista pode aproveitar para fazer trilha e conhecer o parque que é rodeado pela natureza e cachoeiras.

Outra excelente opção é o Vale da Lua, que conta com diversas formações rochosas e quedas d’água com água gelada e refrescante.