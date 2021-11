Homem alega que a esposa não toma banho todos os dias e decide pedir o divórcio

Quando pensamos em divórcio, podemos imaginar diversos fatores determinante nesta decisão, mas imagine só um divórcio ocasionado pela mulher não ser muito fã de banhos?

Parece cômico, mas foi o que aconteceu com uma indiana, que recebeu o pedido de término do matrimônio por não se lavar diariamente.

O marido, baseado no Talaq (uma palavra que, após ser dita três vezes, dá ao homem muçulmano o divórcio imediato), tomou a decisão depois de insistentes vezes recomendando que a mulher se higienizasse corretamente.

A única alternativa encontrada pela esposa para poupar o relacionamento, foi buscar ajuda de conselheiros de uma célula de proteção à mulher.

Lá, um projeto foi iniciado no intuito de convencer o homem que esse problema seria muito pequeno para tamanha decisão e convencer a mulher que a higienização é algo fundamental.

Apesar do esforço do órgão e da esposa, o homem permanece apático e persistente com a ideia.