Vídeo de Gusttavo Lima fazendo tudo errado diverte a internet: “vazou eu”

“Auh. Late, coração cachorro, late, coração”. O hit Coração Cachorro, de Ávine e Matheus Fernandes, é a música do momento sem nenhuma dúvida. E um vídeo do cantor sertanejo Gusttavo Lima fazendo tudo errado na dancinha viral começou a circular e tem divertido a internet.

Na página Curto Sertanejo, no Instagram, o registro do momento engraçado já tem mais de 20 mil curtidas e muitos comentários hilários, além, de claro, milhares de visualizações.

“Vazou eu dançando”, disse uma seguidora no post. “Eu, nas apresentações da escola: os colegas estavam indo, eu estava voltando”, respondeu outra na publicação.

“Esse menino inventa as coreografias dele”, falou um terceiro internauta. “Tudo errado, mas a coreografia é o de menos. Só consegui reparar nessa camisa aberta”, apontou mais um.

Segundo a coluna Leo Dias, do Metrópoles, o momento foi capturado durante o show que o artista fez nesse sábado (12), em Parauapebas, no Pará.

A apresentação faz parte da turnê Embaixador, que segue a todo vapor até o final do ano. Veja o vídeo de Gusttavo Lima fazendo tudo errado na coreografia de Coração Cachorro.

Em tempo

O cantor James Blunt terá 20% da autoria da canção Coração Cachorro, de Ávine e Matheus Fernandes. A Universal Music Publishing Brasil divulgou nota comentando o acordo.

“A obra foi composta por seis autores, dos quais controlamos quatro (66,67%) através da editora Medalha. Os outros dois autores (33,33%) pertencem à editora A3”, disse o comunicado.

“Os mesmos aceitaram ceder 20% devido à citação da obra do James Blunt (Sony Publishing). Tudo acordado de forma amigável”, completou o informou.

Coração Cachorro tem seis compositores brasileiros: Daniel dos Versos, Fellipe Panda, PG do Carmo, Riquinho da Rima, Breno Lucena e Felipe Love.

James Blunt é o dono de Same Mistake, música lançada em 2007 e que, no refrão, tem um som parecido com um uivo. Relembre Same Mistake.