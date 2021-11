Vídeo: moradores de Anápolis tiram caixão com defunto da rua após ambos caírem do carro de funerária

Começou a circular nas redes sociais, no início da tarde deste sábado (13), um vídeo para lá de inusitado, que mostra populares levando um caixão aberto para uma calçada.

O fato ocorreu na esquina da Rua do Governo com a Avenida Pedro Ludovico, no Jardim Calixto, na região Sudoeste de Anápolis, pouco depois de 13h30.

Moradores da região confirmaram a situação ao Portal 6 e alegaram que o incidente foi muito rápido.

A urna teria caído de dentro do carro de uma funerária, mas não demorou para que o erro fosse percebido e o motorista da empresa rapidamente retornasse para recolher o caixão.

A partir do vídeo que registrou o flagrante, é possível ouvir um homem reforçando que há um defunto no caixão.

A Polícia Militar informou ao Portal 6 que não chegou a ser acionada para ir ao local acompanhar a situação.