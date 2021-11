Quem é que não reserva um dinheiro mensal destinado para compras no supermercado? Vamos ser sinceros, a compra de alimentos é um dos itens básicos de gasto do orçamento de qualquer pessoa. Por isso, hoje o Portal 6 vai te dar 6 truques para economizar e fazer o dinheiro render mais no supermercado. Vamos lá!

Antes de tudo, vale lembrar que nesse momento difícil por conta da crise da pandemia, qualquer economia já faz diferença em nosso saldo no final do mês. Inclusive, a título de curiosidade, dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apontaram que, no primeiro semestre, 67,3% das famílias brasileiras estavam endividadas.

6 truques para fazer o dinheiro render mais no supermercado

1. Primeiramente, anote todos seus gastos, isso é muito importante! Saber o valor mensal de suas despesas com alimentos, além dos demais itens da despensa. Assim, se tem um controle que inclui até pequenos gastos, até mesmo com a padaria.

2. Em seguida, defina prioridades para a compra de alimentos. Com isso, podemos separar, em que a compra mensal pode ser para produtos de limpeza, higiene e cereais, que têm prazo de validade mais longos. Assim, organize a compra semanal de alimentos frescos e pense no melhor dia para isso.

3. Além disso, antes de ir ao supermercado, confira os itens que faltam na geladeira e na despensa. Vale usar uma calculadora para somar cada item que vai ao carrinho.

4. Não podemos esquecer: pesquise preços e aproveite promoções! Em resumo, há vários aplicativos na internet que facilitam a pesquisa e a comparação de preços em supermercados.

5. Ademais, muitos produtos de limpeza têm uma versão em embalagem em refil. A dica é guardar a embalagem vazia e, na hora de repor, comprar o refil, que custa menos.

6. Por fim, dê espaço a novas marcas nas compras. Logo, experimente novas marcas, como as próprias das redes de supermercado. Você pode se surpreender com a qualidade, comparável com a das marcas tradicionais, por um custo muito menor.