Feriado de 15 de novembro provoca alterações no funcionamento de serviços em Goiânia e Aparecida

Por conta do feriado prolongado de Proclamação da República, comemorado na segunda-feira (15), alguns serviços em Goiânia não irão funcionar ou terão o horário de funcionamento modificado. A cidade de Aparecida também terá mudança nos horários

Para que aqueles que precisam dos serviços não fiquem perdidos, o Portal 6 preparou uma lista do que abre e fecha nas duas maiores cidades do estado.

Bancos

As agências estarão fechadas nesta segunda-feira. Entretanto, os clientes podem resolver pendências pelo internet banking, mobile banking e pelos caixas eletrônicos que irão funcionar normalmente.

Vapt-Vupt

Não haverá expediente das unidades do Vapt-Vupt nesta segunda-feira. A informação foi passada pela Secretaria de Estado de Administração (Sead).

Supermercados

Os supermercados funcionarão de maneira normal, respeitando o horário de funcionamento de cada unidade. Atividade considerada essencial pelo Governo Federal, a abertura em feriados já é algo tradicional.

Região da 44

Quem deseja fazer compras no local precisa ficar atento. Os shoppings e galerias não irão funcionar neste feriado.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 será realizada exclusivamente no Cais Campinas e no Centro Municipal de Vacinação (CMV).

CMTC

As linhas do transporte público na grande Goiânia circularão de maneira normal, entretanto, a frota será reduzida, seguindo a planilha do domingo.

Aparecida de Goiânia

A segunda maior cidade de Goiás também divulgou o que irá ou não funcionar neste feriado de Proclamação da República.

As atividades relacionadas às repartições públicas do município, escolas municipais e Centro de Educação Infantil (CMEI’s) não irão funcionar.

Os únicos serviços públicos que não irão parar na cidade são: segurança, coleta de lixo, unidades de Saúde de atendimento de Urgência e Emergência.

A vacinação contra a Covid-19 não será realizada na cidade nesta segunda-feira.

Shoppings

Flamboyant

As lojas estarão abertas das 10h às 22h. Enquanto a área de alimentação e lazer funcionará das 12h às 22h.

Shopping Cerrado

O funcionamento das lojas será em dois horários: a partir das 11h (facultativa) e das 14h (obrigatória). A área de alimentação e lazer funcionará das 11h às 22h.

Passeio das Águas e Buriti Shopping

Tanto as lojas quanto a área de alimentação funcionarão em horário conjunto, das 10h às 22h.

Bouganville

Lojas abertas das 14h às 20h. A área de alimentação abre um pouco mais cedo, a partir das 12h e funciona até às 22h.

Goiânia Shopping

Assim como no Shopping Cerrado, haverá dois horários para a abertura das lojas. Às 12h (facultativo) e às 14h (obrigatório). O funcionamento se estende até às 20h. A área de alimentação seguirá a mesma regra das lojas.