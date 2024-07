Ossada encontrada em fazenda é da jovem goiana que estava desaparecida

Então companheiro da vítima, que tinha 21 anos, é apontado como principal suspeito do crime

Isabella Valverde - 18 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/ PC)

A ossada encontrada em uma fazenda de Orizona, no Sul de Goiás, foi confirmada como sendo de Dayara Talissa Fernandes da Cruz, de 21 anos, que estava desaparecida desde 25 de março.

A Polícia Civil (PC) aponta o marido da vítima, o empresário Paulo Antonio Eruelinton Bianchini, de 34 anos, como o principal suspeito do crime.

Dayara foi dada como desaparecida depois que o então companheiro relatou tê-la deixado na Rodoviária de Orizona em 10 de março.

Devido às condições do corpo, a ossada, encontrada enterrada em 06 de julho a cinco metros de profundidade e em avançado estado de decomposição, teve o material genético comparado ao dos pais da jovem para confirmação de identidade.

Paulo Antonio se apresentou às autoridades em 1º de julho após um mandado de prisão ser emitido.

Segundo o delegado Kennet Andersson, as contradições nos depoimentos do marido levaram a polícia a considerá-lo o principal suspeito por homicídio qualificado por feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual.

Por outro lado, a defesa de Paulo Antonio nega as acusações e afirma que irá contestar as inconsistências apontadas no inquérito policial.