Funerária que deixou caixão cair com morto em rua de Anápolis prefere o silêncio

O Portal 6 segue acompanhando caso o que está sendo um dos principais assuntos de Anápolis desde a tarde de sábado (14): o caixão que caiu com um corpo do carro funerário, no Jardim Calixto, na região Sudoeste

A Senap, empresa que fazia transporte, até o momento continua muda quanto ao episódio, mesmo após diversas tentativas de contato por parte da reportagem.

O caso começou a repercutir fortemente após a divulgação de um vídeo, que mostra populares correndo para retirar o defunto do meio da esquina da Rua do Governo com a Avenida Pedro Ludovico, antes que acabasse atropelado.

O corpo estava sendo transportado em um veículo da empresa, localizada na avenida de mesmo nome.

No registro, ainda é possível ouvir um homem de fundo reforçando que havia, de fato, um defunto dentro do caixão aberto.

A situação foi resolvida de forma tão rápida que a Polícia Militar (PM) sequer foi acionada, conforme apurado pelo Portal 6.