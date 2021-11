Com o fim do feriado, trechos da BR-153 e BR-080 em Goiás terão interdições até 21 de novembro

Com o fim do feriado da Proclamação da República, o motorista que for pegar a estrada em Goiás deve ficar atento. Isso porque a Ecovias do Araguaia, nova concessionária que administra as BRs-153, 414 e 080, anunciou que fará interdições nas vias para a próxima semana.

Entre terça (16) e sexta-feira (19) a partir do km 417 até o km 413, região de Pirenópolis, sentido Porangatu, haverá interdição parcial da BR-153 para restauração do pavimento.

Ainda na BR-153, será feito um bloqueio parcial para a instalação de sensores de pavimento (equipamento para avaliação de caminhões) no km 232, região de São Luiz do Norte –, somente na terça-feira (16) – e no km 179, região de Campinorte – entre a próxima quinta-feira (18) e domingo (21).

Já na BR-080, no km 157, região de Barro Alto, os aparelhos eletrônicos serão instalados entre a quarta-feira (17) e o sábado (20). As intervenções acontecerão em ambos os sentidos da via, mas a Ecovias garantiu que o bloqueio será parcial.

As intervenções na estrada irão ocorrer sempre entre às 8h e 18h. A concessionária informou também que serão realizadas roçagem e limpezas de drenagem ao longo das BRs-153, 414 e BR-080, mas sem necessidade de bloqueio das rodovias.

Além disso, serviços de tapa-buracos também vão ocorrer ao longo do trecho, com interdição parcial e pontual, apenas quando houver necessidade de desvio do trânsito.

A concessionária recomendou a atenção de motoristas e indicou para que reduzam a velocidade ao passar por trechos em obras, que estarão sinalizadas.