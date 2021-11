Anápolis amanhece encoberta por neblina e sem previsão de Sol

Os fãs de um dia mais friozinho e nublado tiveram uma boa surpresa logo que amanheceu em Anápolis. Isso porque a terça-feira (16) já começou com a cidade encoberta por neblina e com registros de uma chuva leve em várias regiões do município.

E a previsão é que a cidade continue sem a presença do sol ao longo de todo o dia, com possibilidade de cair cerca de 8mm de precipitação, com mais intensidade principalmente no período da tarde e da noite.

Conforme o Climatempo, até o sábado (20), quando termina a semana, a chance de chover todos os dias em Anápolis vai variar de 80% a 90%.

Neste período, o céu deverá continuar tomado quase todo o tempo por nuvens, com algumas pequenas aparições do sol durante as manhãs. A umidade relativa do ar ficará entre 49% e 98%.

As temperaturas mínimas poderão chegar até os 18º C, mas em nenhum dia a máxima deve ultrapassar os 27º C.