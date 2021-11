Anápolis merece um serviço de qualidade e mais respeito por parte da Enel

Os anapolinos a cada chuva passam por incertezas sobre o fornecimento de energia elétrica e suas quedas constantes. A empresa responsável pelo serviço não tem conseguido atender as expectativas da população.

As quedas repetidas de fornecimento tem provocado o estrago de eletrodomésticos e maquinários movidos a energia, além de causar avarias e danos para pequenos produtores e empresas, interrompendo a produção e comprometendo o ciclo comercial de produtos e serviços.

Além disso, o retorno do fornecimento tem demorado após as quedas, provocando prejuízos para granjas, pequenas fábricas e demais espaços produtivos que dependem de força elétrica.

Tenho falado sobre esses fatos na tribuna da Câmara, a população anapolina paga altas taxas mensalmente e merece um serviço de qualidade.

O resultado das privatizações desmedidas é a mercantilização de um elemento fundamental na vida cotidiana. Um município do porte de Anápolis merece mais respeito.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.