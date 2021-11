Construtora promove Feirão com simulação de financiamento imobiliário on-line e gratuita

O Feirão da Aprovação da Realiza traz a grande facilidade da simulação do imóvel de forma on-line e gratuita. Ainda conta com condições especiais e oferece diversas opções de empreendimentos em construção ou na planta nas melhores localizações de Anápolis.

E tem mais uma novidade: o sorteio de dez cozinhas Italínea entre todos que garantirem o seu imóvel. A campanha é válida somente no mês de novembro. Aproveite a chance de ter sua casa ou apartamento!

Para fazer uma simulação online e gratuita, clique aqui.

Os prêmios consistem em 10 cozinhas moduladas e serão conferidos apenas e tão somente quando da entrega do imóvel ao adquirente.

O comprador de qualquer empreendimento Realiza que efetuar a compra de 01/11/2021 a 30/11/2021 concorrerá ao prêmio. Não será admitida a substituição do prêmio ou sua conversão em dinheiro.

Também não será admitido indicar terceiros para recebimento do prêmio. Ficará exclusivamente a critério da Realiza a escolha por marca e modelo da cozinha, respeitadas as especificações mínimas aqui anunciadas.

Live para realização do sorteio no dia 10/12 às 9h30 no Instagram @realizaconstrutora. CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 06.016109/2021