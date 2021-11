Em menos de 15 dias, Márcio Corrêa é recebido por mais um ministro do Governo Federal

Terceiro colocado na última eleição para prefeito em Anápolis, Márcio Corrêa (MDB) foi recebido em Brasília nesta terça-feira (16) pelo ministro da Cidadania João Roma.

“Para tratar de investimentos, especialmente na área do esporte, buscando inclusão social”, destacou o empresário, que é colocado como um dos nomes da cidade para disputar uma vaga na Câmara Federal em 2022.

João Roma apresentou a Márcio as iniciativas desenvolvidas em âmbito nacional pela pasta que podem ser replicadas em Anápolis.

O emedebista estava acompanhado dos vereadores José Fernandes (PSB) e Trícia Barreto (MDB). Segundo Márcio, a reunião foi produtiva e o ministro já colocou a equipe da pasta à disposição para dar seguimento aos projetos.

“Em breve anunciaremos boas novidades para nossa cidade”, adiantou o pré-candidato a deputado federal.

Mesmo sem mandato, o empresário tem mantido uma agenda constante em Brasília para levar demandas e pedidos oriundos de Anápolis.

Um dos deles foi viaduto do Recanto do Sol, ao qual o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas assegurou a Márcio que é uma obra prioritária para o município. O encontro ocorreu no último dia 03 de novembro, há menos de 15 dias.