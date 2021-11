Ministro da Infraestrutura diz em encontro com Márcio Corrêa que viaduto do Recanto do Sol é obra prioritária

Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas recebeu Márcio Corrêa (MDB) nesta quarta-feira (03), em Brasília.

O encontro serviu para que o empresário anapolino, que disputou à Prefeitura de Anápolis em 2020 e é pré-candidato a deputado federal, cobrasse demandas da cidade.

Iniciar rapidamente a construção do viaduto do Recanto do Sol foi a principal delas. Conforme Márcio Corrêa, o ministro assegurou que essa é uma obra prioritária na concessão da BR-153 que o Governo Federal fez à Ecovias do Araguaia no último mês de outubro.

“O ministro reconheceu a importância desta intervenção para desafogar o fluxo de veículos naquela entrada da cidade”, contou o emedebista nas redes sociais.

Os problemas recorrentes no trevo da Havan, na saída leste de Anápolis, também foi outra demanda discutida.

“Aproveitei a oportunidade para também pedir que o Ministério da Infraestrutura avalie soluções para melhorar o trânsito no viaduto Miguel Moreira Braga, que fica no entroncamento da BR-153 com a BR-060. Anápolis tem uma importância estratégica para o Centro-Oeste e merece uma atenção especial do governo federal.”, emendou.