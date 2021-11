Após ajudar a melhor amiga com parto, mulher descobre que o pai da criança é o marido dela

Uma jovem, de 28 anos, viralizou no Tik Tok após expor publicamente os relatos do dia em que descobriu ter sido traída pelas duas pessoas mais próximas: o ex marido e a melhor amiga.

Nos vídeos com mais 4 milhões de acessos, Hailey Mae Custer, moradora de Arizona (EUA), conta que ficou sabendo que a colega estaria grávida e sem ter onde morar e decidiu então, cuidar da parceira.

No momento do parto, a jovem ajudou a realizar o procedimento e foi a primeira a pegar o bebê no colo, sem saber que o pai da criança, na verdade, era o atual marido.

Através das cenas viralizadas, ela mencinou que só pôde se dar conta da traição através de uma mancha de nascença que o neném apresentava no pescoço.

A vítima das mentiras relatou que, ao notar a marca, ela olhou para a amiga e percebeu a expressão de tristeza e culpa.

“Eu pensei: OK. O choque tomou conta de mim. Quando descobri que minha amiga estava parada ao meu lado, olhei para ela e dava para perceber. Ela não conseguiu dizer nada, apenas baixou a cabeça e olhou para o chão”, relembrou.

“Não houve palavras ditas, eu simplesmente sabia”, completou.

E as decepções não pararam por aí.

Após procurar mais sobre as mentiras do parceiro, Hailey, que possui quatro filhos com ele, descobriu que, durante a relação, foram mais de 30 traições, além de dois filhos fora do casamento.

Nos vídeos mais recentes, ela diz ter ‘seguido em frente’, em razão dos filhos, enquanto a amiga e o ex companheiro não se pronunciaram em momento algum.