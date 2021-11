3 opções de dinheiro que quem tem o Caixa Tem pode acessar

Recentemente, a Caixa Econômica Federal anunciou a liberação de crédito através do seu aplicativo oficial. O Crédito Caixa Tem é um empréstimo para usar com suas despesas pessoais, para organizar sua vida financeira ou para investir em seu negócio.

Para ter acesso, basta entrar no aplicativo e selecionar a opção para atualizar o cadastro. Inclusive, no processo de atualização, será preciso digitalizar o documento de identidade e mandar uma foto tipo selfie do usuário.

Com o cadastro atualizado, a conta passa de Poupança Social Digital Caixa para Poupança Digital +. Assim, ao clicar na opção Crédito Caixa Tem será possível pedir o dinheiro. Se aprovado, as parcelas cairão automaticamente.

Inicialmente, os valores disponíveis são entre R$ 300 e R$ 1.000.

“Antes de pegar o empréstimo, lembre-se de fazer as contas para ver se o valor das parcelas cabe no seu bolso, pois é importante manter o pagamento do empréstimo em dia para que sua vida financeira fique sempre organizada”, informa a Caixa.

Já para quem precisa de mais de R$ R$ 1.000, existem outras opções de dinheiro pelo Caixa Tem. Desconhecidas de muitos, elas podem ser uma mão na roda para quem precisa de uma grana extra. Confira:

1. Empréstimo consignado Caixa

Em primeiro lugar, temos a modalidade de crédito destinada aos aposentados e pensionistas do INSS, funcionários de empresas e órgãos conveniados à instituição. Assim, para a concessão do crédito, não é necessária a consulta ao SPC ou Serasa. Além disso, o pagamento da dívida é descontado mensalmente da folha de pagamento do contratante.

2. CDC automático

Em seguida, temos essa linha que possui crédito pré-aprovado, e pode ser solicitada por quem já é correntista da Caixa pelo aplicativo da instituição, internet banking ou no caixa eletrônico. Ademais, as taxas de juros são a partir de 2,17% ao mês. Para completar, o empréstimo pode-se dividir em até 48 meses pelo solicitante.

3. Antecipação do saque-aniversário do FGTS

Por fim, a antecipação do saque-aniversário pode- se solicitar pelos trabalhadores que aderiram à modalidade de saque do FGTS. Logo, o banco permite que até três parcelas do saldo disponibilizado anualmente estejam resgatadas de uma só vez. Porém, desde que a quantia esteja no mínimo R$ 2 mil. No mais, aplicarão 1,09% ao mês.

Para mais informações, consulte o site oficial do Caixa Tem.

