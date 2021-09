Como liberar acesso no Caixa Tem pelo WhatsApp

Se você abriu o aplicativo do Caixa Tem e se deparou com o aviso de que precisava ir até uma agência da Caixa para conseguir desbloquear sua conta, fique tranquilo. Basicamente, isso pode ter ocorrido por “inconsistências cadastrais”. Além disso, podemos resolver o problema virtualmente a partir do envio da documentação pelo WhatsApp. Para isso, o próprio aplicativo da Caixa dará as instruções sobre como prosseguir com o envio dos documentos necessários. Vem que te ajudamos a liberar o acesso no Caixa Tem pelo WhatsApp!

Como liberar o acesso no Caixa Tem pelo WhatsApp:

Entre no aplicativo Caixa Tem;

Localize no menu “liberar acesso”;

O beneficiário receberá duas mensagens: “para finalizar a validação do seu cadastro, vamos precisar que envie seus documentos pelo Whatsapp” e em seguida, “para iniciar a conversa, clique no link abaixo e mande a palavra CADASTRO”;

Clique no link e envie a palavra CADASTRO,

Espere orientações e envie os documentos solicitados.

De acordo com a Caixa, a análise e desbloqueio das funções do Caixa TEM deve acontecer em até 24 horas. Além disso, é importante lembrar que os usuários não devem clicar em links enviados nas redes sociais por terceiros, apenas o link recebido pelo aplicativo Caixa TEM é seguro.

Inclusive, outros links podem estar relacionados a golpes.

Meus documentos estão em análise há mais de 24h. E agora?

Esse é um probleminha! Apesar das promessas feitas por funcionários da Caixa de que a análise iria durar até 24 horas, alguns usuários relataram em suas redes sociais que o processo está durando muito mais do que somente um dia.

Assim, você pode acionar o código de dúvidas na conversa no WhatsApp no item “fui direcionado pelo aplicativo Caixa Tem para esse Whatsapp, já realizei o envio dos meus documentos, mas ainda não recebi o resultado”.

Com isso, a situação poderá ser resolvida.

Acusado de fraude, consigo desbloquear a minha conta no Caixa TEM pelo WhatsApp?

Bom, se você foi acusado de fraude pelo aplicativo do Caixa Tem, certamente aparecerá o aviso: “é necessário regularizar seu acesso.”

Nesses casos, para desbloquear a conta Poupança Social Digital do Caixa Tem, a orientação oficial é de que os beneficiários precisam se deslocar até uma agência Caixa para receber atendimento presencial para realizar o desbloqueio.

Portanto, o uso do aplicativo WhatsApp para desbloqueio de contas pode-se utilizar por quem estiver com pendências na documentação.