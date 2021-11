Tem CNPJ? Você pode conseguir um desconto de até 30% na compra do carro zero; veja os modelos

Você sabia que uma opção de conseguir um bom desconto na compra de um veículo 0 km é usar o CNPJ? Basicamente, assim como a categoria PCD e de produtores rurais, pessoas físicas com CNPJ podem conseguir esses descontos. Veja agora como conseguir um desconto de até 30% na compra do carro zero e veja os modelos!

Desconto de até 30% na compra do carro zero

Primeiramente, no caso da venda de veículos para empresas (CNPJ), os descontos são aplicados pelas fabricantes. Além disso, a porcentagem varia de 3% até 30% do valor total do automóvel.

No geral, podem solicitar essa ferramenta, profissionais autônomos cadastrados e microempreendedores individuais (MEI). Ademais, empresas de todos os portes também têm direito e o uso pode ser pessoal ou para serviço.

Tabela de descontos para veículos CNPJ em 2021:

Fiat Toro Endurance Flex – 8%

Fiat Toro Endurance Diesel – 7%

Fiat Ducato Chassi Cabine – 13%

Fiat Ducato Maxi Cargo – 10%

Volkswagen Virtus Comfortline 200 TSI – 6%

Volkswagen T-Cross 200 TSI – 10%

Volkswagen Taos Comfortline 250 TSI – 5%

Volkswagen Taos Highline 250 TSI – 5%

Chevrolet Cruze LTZ 1.4 Turbo – 8,5%

Chevrolet S10 LTZ 2.8 Diesel 4×4 – 11,8%

Honda Fit – 2,5% a 3%

Honda City – 2,5% a 3%

Honda Civic – 2,5% a 3%

Honda WR-V – 2,5% a 3%

Honda HR-V – 2,5% a 3%

Renault Oroch Express – 16,5%

Renault Oroch Express – 13,5%

Renault Master Chassi Cabine – 25%

Renault Master Extra Vitré L3H2 13M³ – 21%

Renault Master Furgão L1H1 8M³ – 26%

Renault Master Executive L3H2 16 lugares – 22,5%

Caoa Chery Tiggo 3x Pro – 4%

Mitsubishi L200 Triton GL 2.4 4×4 MT – 7%

Mitsubishi L200 Triton GLS 2.4 4×4 MT – 7%

Nissan Versa – 2%

Nissan Kicks – 5%

Nissan Frontier – 11%

Citroën Jumpy Furgão Pack – 12%

Citroën Jumper Cargo – 12%

Citroën Jumper Minibus – 13%

BMW 320i GP – 8% a 11%

BMW 320i Sport GP – 8% a 11%

BMW 320i M Sport – 8% a 11%

BMW 330e M Sport – 8% a 11%

BMW M340i xDrive – 8% a 11%

BMW X1 sDrive20i GP – 6% a 12%

BMW X1 sDrive20i X Line – 6% a 12%

BMW X1 sDrive20i M Sport – 6% a 12%

BMW X1 xDrive25i Sport – 6% a 12%

MINI Cooper 3 Portas – 6% a 11%

MINI Cooper 5 Portas – 6% a 11%

MINI Cabrio – 6% a 11%

MINI Clubman – 6% a 11%

MINI Countryman – 6% a 11%

MINI Countryman Plug-in Hybrid – 6% a 11%

MINI Cooper S E – 11%

MINI John Cooper Works – 6% a 11%

BMW G310 GS – 3% a 10%

BMW F750 GS – 3% a 10%

BMW F850 GS – 3% a 10%

BMW F850 GS Adventure – 3% a 10%

BMW R1250 GS – 3% a 10%

BMW R1250 GS Adventure – 3% a 10%

BMW G310 R – 3% a 10%

BMW S1000 R – 3% a 10%

BMW S1000 RR – 3% a 10%

BMW K1600 GTL – 3% a 10%

BMW K1600 B – 3% a 10%

BMW R1250 RT – 3% a 10%