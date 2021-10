Abastecer com gasolina ou álcool: qual é mais vantajoso?

Não é segredo para ninguém que estão ocorrendo constantes altas no preço da gasolina. Logo, muitas pessoas costumam ficar em dúvida se o álcool (etanol) não é mais vantajoso para abastecer os veículos. Foi pensando nisso, que hoje vamos te ajudar a entender qual é mais vantajoso entre abastecer com gasolina ou álcool. Vamos lá!

É melhor abastecer com gasolina ou álcool?

Antes de tudo, muitos acreditam que utilizar gasolina ou álcool influencia no rendimento do motor. No entanto, em relação à manutenção e ao desgaste de peças dos carros com motor flex, as montadoras garantem que não há problemas gerados no abastecimento para qualquer proporção álcool-gasolina.

Além disso tudo, você também já deve ter ouvido diversas histórias de pessoas que se dizem entendidas no assunto que contam que é melhor para o carro ser abastecido com gasolina do que com álcool. Ademais, há quem diz que o carro se acostuma com um dos combustíveis. Por fim, ainda há o se você abastecer o carro constantemente com álcool, deverá abastecer algumas vezes com gasolina porque o álcool não é tão “bom” quanto a gasolina.

Saiba que todas essas lendas não procedem!

Gasolina x Álcool

Primeiramente, em uma avaliação feita por engenheiros do Inmetro. Em resumo, um veículo flex, a autonomia do álcool (etanol) em relação à da gasolina vai de 69% a 72%, dependendo do motor.

Outrossim, na hora de escolher entre gasolina ou álcool, é preciso se informar, pois o etanol consome mais. Portanto, para o usuário de veículos normais, o mais importante a considerar quando for abastecer o seu automóvel é a diferença de preços.

Em resumo, os carros leves mais utilizados nas ruas consomem 30% a mais com álcool do que com gasolina percorrendo a mesma distância.

Cálculo

Para saber qual a melhor opção, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) recomenda que o motorista faça uma conta simples.

Primeiro, multiplique o valor da gasolina no posto de combustível por 0,7.

Se o resultado for maior que o valor do álcool, vale abastecer com álcool.

Se o resultado for menor que o valor do álcool, abasteça com gasolina.

Outra forma de cálculo seria a seguinte.

Dividir o valor do álcool pelo da gasolina