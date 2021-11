Famoso internacionalmente, Jonathan Nemer apresentará novo stand up em Anápolis e Goiânia

Famoso por lotar teatros todas as vezes que desembarca em Goiás, o humorista Jonathan Nemer tem novas apresentações confirmadas nas cidades de Goiânia e Anápolis, no próximo mês de dezembro.

O stand up, intitulado como “O Pior Ano da Minha Vida”, trará histórias sobre a vida do artista durante a quarentena e abordará momentos de crise e os mais de 150 dias que a mãe dele ficou internada em decorrência da Covid-19.

Assim como todos os shows de Jonathan Nemer, que não possuem palavrões e linguagem inapropriada, a entrada para a atração mais recente é livre para todas as idades.

Em Goiânia, a apresentação acontecerá no dia 14 de dezembro, às 21h, no Teatro Goiânia. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do artista ou na Ótica Vitória, no Setor Central.

Já em Anápolis, o stand up ocorrerá no dia seguinte, 15 de dezembro, às 21h, no Teatro São Francisco. Para esta sessão, os ingressos estão sendo comercializados exclusivamente pelo site.

Trajetória

Contando com mais de dois milhões de seguidores no Instagram, Jonathan Nemer, que é advogado e humorista, atuou como ator e roteirista de filmes em 2005 e 2009. No entanto, começou a fazer muito sucesso em 2010, depois de começar a publicar vídeos de humor no YouTube.

Posteriormente, em 2013, estreou o Desconfiados, um dos maiores canais de comédia do país, e foi convidado a participar de vários programas de TV, como The Noite, Encontro com Fátima Bernardes, Profissão Repórter, Domingo Legal, Ratinho, Eliana, entre outros.

Por causa de tanta visibilidade, já se apresentou em 25 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Também realizou 26 shows nos Estados Unidos, incluindo em Nova York, São Francisco, Orlando, Boston e Atlanta.