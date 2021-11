A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu Lucas Gomes dos Santos, de 25 anos, suspeito de matar com golpes de faca o avô, de 74 anos. O crime aconteceu na casa do próprio idoso, no dia 02 de outubro.

As investigações apontam que ele é usuário de drogas e morava com a vítima. Na data do crime, ele teria chegado em casa chapado e com comportamento agressivo.

O golpe de faca no idoso teria ocorrido após ele chamar a atenção do neto.

Desde então, Lucas estava foragido. Antes de ser pego pela polícia, ele chegou a criar uma artimanha para fugir da polícia ao se internar numa clínica de reabilitação em Abadiânia.

O rapaz possui passagem por tráfico de drogas, receptação e furto e, agora, segue à disposição da Justiça.