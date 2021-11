Primeiro prédio do Brasil com piscina coberta no último andar ficará em Goiás e terá 180 metros de altura

Conhecida principalmente pelas águas quentes, a cidade de Caldas Novas ganhará em breve mais um motivo para que seja notada por todas as pessoas que a visitarem.

O município será sede do primeiro prédio do Brasil com piscina coberta no último andar. Além disso, o Infinity Tower, nome dado ao edifício, será o terceiro maior da região Centro-Oeste, com 180 metros.

De acordo com o site Empreender em Goiás, ele perderá apenas para o Órion Business (191,5 metros) e o Kingdom Park Residence (180,7 metros), ambos localizados em Goiânia.

Previsto para ser entregue em janeiro de 2026, o empreendimento ocupará uma área de 5,5 mil metros. São 54 andares e 90 apartamentos de luxo. O preço irá variar entre R$ 1,1 milhão e R$ 2,2 milhões.

Orçada por volta de R$ 100 milhões, a construção irá gerar cerca de 500 empregos diretos.