Quem disse que em Goiás não tem mar? Conheça as ‘praias’ goianas escondidas

Localizado no coração do Brasil, Goiás é sabidamente um estado que não é banhado pelas águas do mar. Entretanto, para os goianos, isso é apenas um mero detalhe.

Apesar da distância para o litoral, o estado possui algumas praias que impressionam pela beleza e que sempre estão na lista de destinos para se visitar durante as férias.

1. Rio Araguaia

Queridinho dos turistas na alta temporada, a Praia do Araguaia, em Aruanã, não deixa nada a desejar a outros destinos badalados no litoral do país.

Cercada por uma extensão de areia branca, variedade de peixes e veículos transitando o tempo todo pelas águas, o Rio Araguaia é um dos principais pontos turísticos de Goiás.

O Araguaia apresenta para o turista o melhor dos dois mundos. Há programas para quem deseja apenas descansar e recarregar as energias, enquanto também tem itinerários para quem prefere um agito.

2. Praia do Cerrado

Uma das maiores praias artificiais do mundo, a Praia do Cerrado fica localizada no Hot Park, em Rio Quente. É considerada a maior praia artificial com água quente do mundo.

Apesar da principal atração ser a praia, o turista pode se divertir de outras formas no lugar. O local oferece quadras de areia, passeio com boias, tirolesa, passeio de caiaque, entre outros.

3. Praia do Foguete

Essa aqui é para aqueles que além de praia curtem uma novela. A Praia do Foguete foi um dos locais onde a novela “Araguaia”, da Rede Globo, foi filmada.

Situada em Luiz Alves, distrito de São Miguel do Araguaia, a ilha é um dos pontos de acesso a Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo. Apesar da beleza exuberante, o destino ainda não tem a mesma pompa e tradição do Araguaia.

4. Praia Quarto Crescente

Na divisa entre Aragarças e Barra do Garças (MT), a Praia Quarto Crescente é um excelente lugar para aqueles que buscam paz e tranquilidade.

Além da praia, o visitante pode curtir outras atrações no local como: caiaquismo, banana boat e passeios de barco. Para quem deseja ir além, o lugar possui cachoeiras e parques de águas termais.

5. Praia do Sol

A Praia do Sol fica situada no meio do Lago Cana Brava, em Minaçu. Cada espaço da praia foi calculado para atender os turistas.

Além de relaxar ouvindo o barulho da água, o viajante pode praticar esportes tanto na água quanto na areia.