Transporte coletivo de Anápolis passará a ter isenção de ICMS no óleo diesel

O que seria impensável até poucos meses, passará a ser realidade no sistema de transporte coletivo de Anápolis a partir do início de 2022.

O Governo de Goiás dará à Urban a isenção de impostos estaduais sobre o valor do óleo diesel e isso deve impactar diretamente no valor da tarifa.

A medida foi articulada pelo deputado estadual Amilton Filho (SD) junto à Secretaria da Economia e já passou pela Procuradoria Geral do Estado.

O Portal 6 apurou que a minuta do decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM) alterando a regulamentação do Código Tributário Estadual deve chegar nesta quinta-feira (18) à Casa Civil para a assinatura do chefe do Executivo e publicação no Diário Oficial.

“É mais uma conquista do nosso mandato para Anápolis. Por isso, agradeço ao governador Ronaldo Caiado por isentar o valor do ICMS do óleo diesel para o transporte público, pois é um esforço do governo que terá benefício direto para o anapolino”, comentou o parlamentar a pedido da reportagem.