Chuva destrói teto da mansão de Leonardo em Goiânia; veja as imagens

A forte chuva que caiu em Goiânia na sexta-feira (19) assustou os moradores da capital. Um dos locais atingidos pelo temporal foi a mansão do cantor Leonardo e da esposa Poliana Rocha.

Por meio das redes sociais, a jornalista e influencer compartilhou os registros mostrando os estragos que destruíram o teto do local onde mora.

De acordo com ela, as fortes chuvas dos últimos dias causaram o entupimento da calha e a entrada de folhas no lugar.

“Lá em casa a calha entupiu e aí entrou folha. Choveu muito o dia inteiro, teto de gesso desabou e minha mãe estava sentada na cozinha e não pegou nada nela”, disse.

Na hora do desabamento Poliana não estava na mansão. Ela foi alertada do desabamento pelo cantor Zé Felipe e a influencer Virginia Fonseca.

Apesar das imagens fortes, ela tranquilizou os seguidores e afirmou que ninguém ficou ferido.

“Muito grata mais uma vez a Deus. O teto desabou e minha mãe estava na cozinha e graças a Deus nada aconteceu com ela”, comemorou.

Confira as imagens