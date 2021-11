Professor de Anápolis tem coletânea de livros sobre africanidade lançada por editora

O professor Edergênio Negreiros Vieira teve a coleção Afroletramento, uma coletânea de livros sobre africanidade, lançada pela Inteligência Educacional neste sábado (20) em que é celebrado no Brasil o Dia da Consciência Negra.

O projeto idealizado pela editora atende a Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas do Brasil, e resgata a importância de trabalhar a temática que se relaciona com a formação da população brasileira, composta sobretudo pela mistura dos povos indígenas, africanos e europeus, que trouxeram para cá diversos saberes, culturas e costumes.

Segundo a Inteligência Educacional, a coleção contempla cinco livros e é destinada ao público dos anos iniciais do ensino fundamental e aos professores que lecionam nesse nível de ensino. Além da autoria do profissional de Anápolis, que também escritor e poeta, a coletânea conta com ilustrações em aquarela da artista plástica e jornalista Francisca Nzenze.

“A Inteligência Educacional acredita que com esse projeto, as escolas terão um material para colaborar na busca por soluções dos problemas que ainda persistem na sociedade, tais como: desigualdade, preconceito e racismo”, pontua a editora.

“É mais uma solução educacional que vai trabalhar a representatividade negra, com personagens e histórias que trazem em si elementos importantes da cultura afro-brasileira e africana”, completa.

Conforme a Inteligência Educacional, o projeto é resultado de muitos estudos e vivências do professor Edergênio. Afinal, afroletrar é muito mais que decodificar, é incluir as vivências sociais e a demanda por maior conhecimento e valorização da cultura afro-brasileira e africana.