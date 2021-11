Saiba como ajudar a família que teve a casa destruída pela forte chuva em Anápolis

Os últimos dias têm sido de temporais em todo o estado de Goiás. As fortes chuvas já causaram vários estragos e deixaram diversos transtornos para moradores de diferentes cidades.

Em Anápolis, por exemplo, a chuva da última quinta-feira (18) quase causou uma tragédia, que só foi evitada pelo raciocínio rápido do promotor de vendas Rômulo do Carmo, de 37 anos.

Ele estava na residência onde mora, no Residencial Morumbi, quando percebeu que uma enxurrada vinha do lote ao lado e correu para se abrigar na casinha do cachorro para não ser arrastado.

A correnteza invadiu o local, destruiu o imóvel e causou prejuízos altíssimos. Não foi possível salvar nada lá dentro.

Apesar da força da água e das imagens tão chocantes, que repercutiram em todo o país, ninguém ficou ferido. Agora, Rômulo e a esposa buscam maneiras de recomeçar e disponibilizaram o PIX 014.545.241-70 para aqueles que desejam ajudar.

Câmera de segurança flagrou momento em que casa é invadida por forte enxurrada em Anápolis pic.twitter.com/SaCvVHkAIn — Portal 6 (@portal6noticias) November 23, 2021

Ao Portal 6, a Prefeitura de Anápolis também enviou uma nota afirmando que a família está recebendo toda a assistência da Defesa Civil e da Secretaria de Obras e Integração Social.

“Equipes de Obras realizaram a limpeza e remoção de entulhos enquanto a pasta adquire os materiais para os trabalhos necessários para resolver o problema”, afirmou a Administração Municipal.