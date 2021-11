Estabelecimento palco de racismo em Anápolis foi pichado e idosa tem medo que incendeiem o prédio

O Empório Gaúcho, estabelecimento que foi palco de diversos crimes de racismo na região Sul de Anápolis, voltou a ser assunto nas redes sociais após ter as portas pichadas.

“Fogo nos racistas”, foi o que escreveram no local onde, além da conveniência, também mora uma idosa de 80 anos, no andar de cima.

O neto dela recorreu ao Twitter para pedir que não ataquem o prédio, pois a avó tem problemas cardíacos e está dormindo com medo de ter a casa incendiada.

minha avó me ligou chorando pq pixaram fogo nos racistas e tá com medo de queimarem o imóvel e ela morrer queimada e tem 4 dias que não dorme — seu joão (@JoaoVSalgado) November 23, 2021

Prédio alugado

O Portal 6 também conversou João Victor Salgado, neto da idosa.

Segundo o advogado, os donos do empório alugam a parte térrea do prédio e a avó é apenas a locadora do espaço.

Além de vandalizado, o imóvel também estaria sendo alvo de foguetes desde a repercussão do caso.