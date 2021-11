Justiça decreta prisão de homem que ganhou bolada de R$ 20 milhões na Mega Sena

Um catarinense teve a prisão decretada após acumular dívida de R$ 160 mil em atrasos de pensões alimentícias. Um dos agravantes é que o réu recebeu prêmio milionário em 2007 e poderia ter contribuído com bem estar de filhos.

A bolada recebida foi decorrente de uma onda de sorte que ele vivenciou em 2001. O prêmio da Mega Sena que o homem conquistou era avaliado na época em R$ 27 milhões, atualmente, cerca de R$ 40 milhões.

No entanto, um outro participante teve todos os números sorteados também, sendo necessário dividir o prêmio.

O caso só pôde ser concluído judicialmente após seis anos, quando o catarinense finalmente pode se tornar um milionário.

Apesar do título, ele permaneceu sem pagar as dívidas com as pensões dos herdeiros e acabou indo parar na cadeia.

Para sair, ele precisará quitar, no mínimo, três parcelas do débito em aberto.

O prazo da prisão é de 60 dias em regime fechado. Além do mais, a reincidência em falta ou o atraso no pagamento da pensão pode resultar na negativação do nome dele e novamente em prisão.