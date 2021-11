Brincadeira inocente explode no Instagram e deixa anapolino muito famoso

Não seria nenhuma surpresa começar a navegar pela aba de Reels do Instagram e se deparar com o vídeo do anapolino Marcelo Bittencourt.

Isso porque a publicação inocente, que foi jogada no ar como uma pura brincadeira, viralizou muito e coleciona 1 milhão de visualizações na plataforma, até o momento desta publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Bittencourt (@bittencourt_marcelo)

Em entrevista ao Portal 6, Marcelo, que tem 31 anos de idade, contou como está sendo a experiência de lidar com a notoriedade súbita.

“Cheguei a ganhar uns 1 mil seguidores, mas o que mais me impressiona são as pessoas irem no meu comércio [Restaurante Dog Mania, ao lado da UniEVANGÉLICA] e falar que me conhecem do Instagram”, contou.

A surpresa do empreendedor é muito por conta do clima de total brincadeira quando postou o vídeo, sem a menor intenção de ganhar uma repercussão tão grande.

“A ideia veio durante uma palhaçada com as minhas filhas. Passou uma semana com poucas visualizações e, de repente, o meu celular não parava de apitar”, disse também.

A “fama” fez até com que Marcelo começasse a considerar novas investidas no ramo da criação de conteúdo.

“Sempre fui muito brincalhão. Alguns amigos meus até comentam que eu tenho certa graça com as coisas e que poderia fazer vídeos do tipo, mas eu nunca tinha considerado nada do tipo”, explicou o anapolino.

“Mas, agora, acho que vou até começar a fazer mais, né? [risos]. Gosto muito de ver as pessoas felizes, dando risada”, acrescentou.