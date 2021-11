6 cursos online e gratuitos sobre empreendedorismo que quem tem ou quer ter o próprio negócio deve fazer

Se você possui seu próprio negócio ou uma boa ideia na cabeça de um projeto e não sabe como crescer com aquilo. Saiba que Microempresários Individuais (MEI) e futuros empresários têm à disposição cursos online e gratuitos sobre empreendedorismo oferecidos por diversas instituições renomadas. Hoje iremos te apresentar alguns!

6 cursos online e gratuitos sobre empreendedorismo:

1. Transformando sua ideia em modelo de negócio – Sebrae

Primeiramente, esse curso tem como objetivo fazer com que quem tem uma ideia e pretende empreender possa entender como criar modelos de negócios inovadores. Basicamente, a capacitação promove o conhecimento para a estruturação do empreendimento, com lições que abordam conceitos. Por exemplo, a proposta de valor, fontes de receita, estrutura de custos e segmento de clientes. Logo, Transformando sua ideia em modelo de negócio tem duração de 4 horas, e os alunos ao final do curso ganham certificado digital com verificação de autenticidade.

Acesse o site do Sebrae para se inscrever.

2. Empreendedorismo – Senai

Em seguida, esse curso é uma opção para as pessoas que desejam aprender como gerenciar negócios como micro e pequenas empresas. No geral, as aulas abordam conhecimentos que vão ajudar a criar planos de negócio e a identificar novas oportunidades.

Inclusive, o curso Empreendedorismo pode ser feito por pessoas a partir dos 12 anos e tem duração de 14 horas. Após a conclusão, o aluno recebe certificado de iniciação profissional em Empreendedorismo. As inscrições estão abertas no site do Senai MS.

3. Empreendedorismo como opção de carreira – Sebrae

Além disso, esse é outro curso oferecido pelo Sebrae, o “Empreendedorismo como opção de carreira” é direcionado para Microempreendedores Individuais (MEI) e futuros empresários que buscam entender como funciona o universo do empreendimento.No geral, o curso tem duração de 3 horas e as inscrições podem ser feitas pelo site do Sebrae.

4. Alinhamento entre vendas e marketing – FGV

A seguir, o “Alinhamento entre vendas e marketing” oferecido gratuitamente pela Fundação Getúlio Vargas é recomendado para estudantes do ensino superior, profissionais da área de Marketing e demais profissionais que pretendem adquirir conhecimentos sobre o tema abordado pelo curso.

Basicamente, as aulas são dividas em 4 módulos que tratam de assuntos como a venda alinhada à estratégia de marketing e a evolução da abordagem de vendas. As aulas totalizam 5 horas. Acesse o site da FGV e inscreva-se!

5. Finanças básicas para empreendedores – Endeavor

Ademais, as aulas do curso “Finanças básicas para empreendedores” possuem um total de 4 horas de duração. Em suma, buscam proporcionar aos alunos o conhecimento sobre controle do fluxo de caixa, projeções financeiras para buscar melhores investimentos e estratégias de crescimento e análise do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE). Acesse o site da Endeavor e confira!

6. Como se tornar um microempreendedor individual – Sebrae

Por fim, com duas horas de duração, o curso “Como se tornar um microempreendedor individual” tem como objetivo orientar o MEI sobre os conceitos e critérios simplificados sobre a legalização e o tratamento tributário especial. Desse modo, será possível entender quais são as vantagens da categoria e quais são as atividades que entram na categoria de microempreendedor individual.

Dividido em dois módulos, após a conclusão é possível emitir um certificado de participação. A inscrição é feita através do site do Sebrae.