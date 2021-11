Abertas inscrições do concurso da Prefeitura de Goiânia com 576 vagas para Educação

As inscrições para o concurso da rede municipal de Educação da Prefeitura de Goiânia começam nesta sexta-feira (26). Ao todo, são 576 vagas para diferentes funções na modalidade simplificada de processo seletivo.

O edital contempla oportunidades para os cargos de pedagogo, professor de artes visuais, história, geografia, ciências, português. Além de professores de inglês, matemática, educação física, intérprete de libras, auxiliar de atividades educativas e agente de apoio educacional.

As inscrições são realizadas pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e devem ser feitas de forma on-line no site www.goiania.go.gov.br. O prazo vai até o dia 02 de dezembro.

A validade do certame é de de um ano, contado a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município. Em caso de necessidade, o contrato poderá ser prorrogado.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, as vagas são para substituir de forma temporária servidores afastados por algum tipo de licenças.

Para todos os cargos a avaliação será mediante ao somatório dos pontos obtidos na formação e experiência profissional.

Confira o cronograma abaixo:

25/11/2021 – Abertura das Inscrições

02/12/2021 – Encerramento das Inscrições

13/12/2021 – Divulgação do Resultado Preliminar

14/12/2021 – Abertura de Recursos contra o Resultado Preliminar

15/12/2021 – Prazo Final para Recursos contra o Resultado Preliminar

21/12/2021 – Divulgação do Resultado Final / Homologação do Processo Seletivo Simplificado

21/12/2021 – Resultado do Recurso

Para mais informações, acesse o edital completo.