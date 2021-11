Vídeo mostra batalha entre sucuri e jacaré: quem você acha que ganha?

Um vídeo viralizou nas redes sociais após um fotógrafo australiano flagrar uma luta extremamente acirrada entre um jacaré e uma sucuri.

O profissional explicou nas redes sociais que a batalha durou mais de uma hora de prazo.

Os animais estavam em uma região aquática e, no começo de vídeo, é possível ver o jacaré mordendo o rabo da serpente.

Segundos depois, a cobra consegue dar uma reviravolta no placar, enrolando todo o corpo no enorme réptil, comprimindo-o.

De acordo com o fotógrafo, o jacaré, em defesa da vida, afundou-se no rio, no intuito de afogar a sucuri, que precisou se afrouxar do corpo dele e partir, para não morrer afogada.

A batalha foi encerrada com a fuga da serpente, que decidiu prezar pelo bem próprio, ao invés de um belo almoço.

Veja a cena:

Jacaré e Sucuri se enfrentam no igarapé do Mindu em Manaus