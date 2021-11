Empresas em Goiás serão penalizadas por 30 anos após funcionários terem contato com substância super perigosa

As empresas de mineração Eternit e Sama S.A. foram condenadas a realizar exames médicos em todos os ex-funcionários pelos próximos 30 anos.

Atuantes em Goiás, as mineradoras deverão cumprir essa decisão após trabalhadores da unidade de Minaçu, município no Norte Goiano, serem expostos a contato com amianto, substância extremamente tóxica.

Deverão ser pagos pelas marcas os atendimentos e procedimentos médicos, além de internações e medicamentos dos profissionais que tiveram danos de saúde associados ao elemento nocivo.

A sentença, dada pelo Posto Avançado de Porangatu do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-GO), determina que a cada três meses se faça uma inspeção para garantir o cumprimento da medida.

Caso se encontre irregularidades, a multa é de R$ 5 mil por cada funcionário que não tenha sido atendido. A punição poderá ser aplicada a cada verificação trimestral.

Em tempo

O amianto é um mineral encontrado em grande escala na natureza e já foi bastante utilizado, principalmente, como matéria-prima essencial para itens de construção, como pisos vinílicos, telhas e tubulações.

A exposição, porém, pode provocar uma série de doenças, uma vez que ele é classificado como cancerígeno para os seres humanos.