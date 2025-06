Goiás tem mais de 20 cidades em alerta para chuvas, com potencial de geadas

Além das precipitações, meteorologia também apontou queda nas temperaturas

Thiago Alonso - 23 de junho de 2025

Tempo fechado e chuva em Rio Verde. (Foto: Reprodução / Rio Verde Agora)

Os fãs dos dias friozinhos tem muito ao que comemorar com a volta das chuvas em Goiás, conforme apontou a previsão do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Apesar de alegria para alguns, a meteorologia emitiu um alerta quanto a chegada das chuvas para mais de 20 cidades, uma vez que há a possibilidade de formação de geada em algumas localidades.

De acordo com a Cimehgo, a condição foi ocasionada devido a uma frente fria que avança pelo Brasil, atingindo também Goiás, onde serão registradas pancadas isoladas.

A incidência das chuvas deve ser sentida principalmente no município de Doverlândia, no Sudoeste do estado, onde devem ser registrados 04 mm.

As precipitações também podem chegar a Jataí e Rio Verde, marcando até 03 mm d’água. Já em Itumbiara, Santa Helena, Morrinhos, Iporá, Caiapônia e São João da Paraúna, as marcações não ultrapassam 02 mm.

Ainda que com pouca intensidade, municípios como Chapadão do Céu, Lagoa Santa, Palminópolis, Firminópolis, Palmeiras de Goiás e Montes Claros prometem marcar 01 mm de chuvas, o mesmo de Davinópolis, Ipameri, Mineiros, Três Ranchos, Goiandira, Ouvidor e Catalão.

As chuvas também podem chegar em Goiânia, com registros também de 01 mm, em meio a temperaturas mínimas de 19 °C e máximas de 29 °C.

As precipitações não devem dar as caras em Anápolis, mas isso não significa falta de frio. Isso porque, a cidade promete registrar mínimas de 15 °C e máximas de 25 °C, com variação de nebulosidade.

