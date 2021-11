Incêndio repentino acorda moradores e mobiliza Corpo de Bombeiros às pressas em Anápolis

O início da manhã deste sábado (27) foi de muito susto para moradores do bairro Campos Elísios, em Anápolis, que já acordaram com uma forte fumaça subindo pelo ar.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros tiveram de ser acionadas às pressas e, ao chegarem no endereço do fogo, viram que um carro de passeio estava completamente tomado por chamas.

Por causa da força do incêndio, toda a casa também ficou repleta de fumaça, que ainda ultrapassou os limites do muro, chamando a atenção de vizinhos.

Os militares levaram pouco mais de duas horas para conseguir controlar o fogo e fazer todo o rescaldo, para evitar que novas faíscas surgissem.

Para a ocorrência, foi necessário o uso de água, de um líquido gerador de espuma e de uma técnica de combate indireto de ventilação, além do isolamento da área afetada.

Apesar do susto e dos danos materiais, uma vez que o carro ficou completamente destruído, ninguém se feriu.