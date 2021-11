LeBron James é multado em R$ 84 mil por fazer gesto obsceno em quadra

A semana de LeBron James tem sido das mais agitadas na NBA. Após agredir um adversário e ser suspenso, ele voltou a jogar na quarta-feira (24), quando celebrou uma cesta de três de forma controversa e acabou multado em 15 mil dólares por causa disso (cerca de R$ 84 mil). A multa foi anunciada na noite desta sexta (26) pela liga.

Na quarta-feira, os Lakers venceram o Indiana Pacers por 124 a 116, fora de casa e com grande atuação de LeBron (39 pontos). No entanto, uma comemoração sua incomodou a NBA após uma cesta de três pontos.

Além da multa salgada, o astro ainda foi notificado ontem por suas declarações sobre o soco que deu no rosto de Isaiah Stewart, do Detroit Pistons. A NBA considerou que suas falas tiveram “palavras profanas”, mas neste caso não houve multa.

Seja como for, a linha do tempo de LeBron tem sido recheada de controvérsias. No domingo (21) ele agrediu Stewart e foi expulso da partida; na terça-feira (23) não pôde jogar por estar suspenso e viu os Lakers perderem dos Knicks; na quarta (24) retornou às quadras com o tal gesto obsceno; ontem foi multado e ainda sofreu nova derrota com o time de LA, desta vez para o Sacramento Kings, em casa, após três prorrogações.