Quer aprender fazer panetone e chocotone de graça? Prefeitura de Anápolis abre curso com vagas limitadas

O Natal está chegando e, para quem deseja aprender a fazer chocotones e panetones de forma inteiramente gratuita, existe uma grande oportunidade em Anápolis.

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda abriu as inscrições para o curso e os interessados terão uma semana de aprendizado.

Segundo a Prefeitura de Anápolis, a primeira turma terá início no dia 30 de novembro e será encerrada no próximo dia 06. Enquanto a segunda, será do dia 08 a 14 de dezembro, ambas nos horários entre 09h às 12h.

O secretário Alex Martins destaca que a iniciativa visa incentivar a busca por autossuficiência no mercado de trabalho.

“Sabemos da importância de se estimular a busca por novas fontes de renda e o curso oferece essa oportunidade. Após a conclusão, as famílias poderão atender pedidos e comercializar os produtos em suas próprias residências, gerando uma renda extra para o final de ano”, pontua o titular da pasta.

Os interessados podem realizar as inscrições pelos telefones (62) 3902-2626 e (62) 3902-2034. As vagas são limitadas.

Para aqueles que preferirem preencher o cadastro presencialmente, basta procurar o Espaço da Oportunidade, que fica na Avenida Senador José Lourenço Dias, esquina com a Avenida Goiás, no Centro de Anápolis.