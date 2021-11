Video: menina não fica com medo de bandido que batia na mãe dela e consegue salvá-la com ato de coragem

Um vídeo bastante atípico viralizou nas redes sociais e chocou internautas pela coragem de uma garotinha de apenas 09 anos.

As câmeras de seguranças registram toda a cena, onde uma mãe sai de um supermercado da Flórida (EUA) com a filha. Lá, um jovem, de 29 anos, as espera escondido em um ponto cego.

Assim que a mulher fica de costas para ele, o suspeito a ataca para roubar os pertences e ambos iniciam uma luta corporal.

Diante da situação perigosa, a criança não mediu esforços para defender a genitora e começou a desferir chutes e empurrões contra o agressor.

“Ela deu um pulo e o perseguiu enquanto eu a chamava”, disse a mãe em uma entrevista à imprensa local.

O jovem conseguiu levar a bolsa e o celular da vítima, no entanto, para o azar dele, o aparelho foi rastreado.

Com os dados emitidos, a polícia conseguiu encontrar os objetos roubados em uma casa abandonada e as impressões digitais facilitaram a prisão do acusado, que foi reconhecido por mãe e filha.

Em mérito ao ato heroico, a menina foi homenageada com uma medalha, um certificado e um cartão para fazer compras.

WOW. A 9-year-old girl ran to her mom’s defense this month when a man attempted a daytime robbery along Broadway Ave. @WestPalmPD will recognize the child today for her bravery. 🌟A man was later charged with robbery and battery causing great bodily harm. @WPTV @FOX29WFLX pic.twitter.com/hOqQfbqr07

— Ashleigh Walters (@AshleighWalters) November 18, 2021