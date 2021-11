6 lugares para visitar em Anápolis e reencontrar a cidade no pós-pandemia

Já se passou mais de um ano e meio desde que a Covid-19 mostrou as primeiras marcas em Anápolis. Desde então, cerca de 55 mil moradores se infectaram e mais de 1.600 perderam a vida, de acordo com as estatísticas oficiais da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Hoje, o município tem 58,81% da população já vacinada com a segunda dose ou dose única da vacina contra a doença, segundo a edição mais recente do levantamento da Secretaria de Saúde do Estado (SES-GO).

Este avanço no cronograma de imunização foi um fator de bastante impacto para a suavização das normas de restrição da Covid-19 e as subsequentes liberações que, desde então, vem ocorrendo na cidade.

A volta dos shows e espetáculos musicais e artísticos são uma das maiores representações desta etapa de “voltar a conhecer” o município e o que ele tem a oferecer.

Entretanto, uma tendência que tem se mostrado muito presente – não só na cidade, mas em todo o mundo, segundo um levantamento da Organização Mundial de Turismo – é a de priorizar ambientes mais conectados com a natureza.

Seja pelo desejo “adormecido” de estar em grandes lugares públicos ou o anseio de estar em um cenário que pareça o mais diferente possível do interior de uma casa – onde por bastante tempo foi necessário cumprir períodos de quarentena – a busca pela proximidade com o meio ambiente segue bastante firme.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista com algumas das principais localidades de Anápolis e Goiás em geral para quem se interessa neste tipo de atividade.

Parque Ipiranga

Maior cartão-postal de Anápolis, o Parque Ipiranga, localizado no Jundiaí, sustentou o charme e atenção mesmo durante as fases mais críticas da pandemia.

Atualmente, ele segue como a principal referência do município e uma ótima opção para quem gosta de caminhadas ao ar livre e estar em contato com a natureza.

Morro da Capuava

Outro ponto muito popular entre os anapolinos é o Morro da Capuava, localizado no bairro Bom Sucesso.

A altura é, sem dúvidas, a característica mais marcante do local, que é frequentado por todos os tipos de visitantes.

Desde os simples admiradores da paisagem e da vista privilegiada que o cenário oferece até os religiosos, que encaram o morro como um ponto quase que sagrado, a localidade é uma unanimidade em Anápolis.

Museu Histórico Aldérico Borges de Carvalho

Com 50 anos de história recém-completados e a marca de ser o único museu público de todo o município, o Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho viveu um período bastante parado durante a pandemia.

As medidas de prevenção e contenção do vírus afastaram grande parte do público que comparecia para contemplar alguns dos maiores registros históricos da cidade.

Entretanto, assim como os demais setores, o local agora caminha para “normalidade”.

Localizado na Rua Cel. Batista, nº 323, o museu ainda tem o charme de ser um casarão colonial do final do século XIX, que um dia pertenceu a Zeca Batista – primeiro professor do então distrito de Anápolis, que atuou também como médico e farmacêutico.

Trilhos do Daia

Como se não bastasse ser um dos maiores polos industriais de todo o Brasil, o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) também se consagrou como um ótimo cenário de fotografias.

Isso porque os trilhos que passam pela região provaram ser um prato cheio para os amantes de fotografia e paisagens legais.

É mais uma opção de visitação nessa versão “pós-pandemia” de Anápolis.

Pinheiros de Joanápolis

Outra paisagem natural do município para quem quer estar mais perto da natureza são os pinheiros na saída para Joanápolis.

O local foi outro ponto que se tornou bastante popular entre os entusiastas da fotografia.

Parque JK

Localizado no bairro de mesmo nome – só que Nova Capital – o parque é outro dos cartões-postais da cidade.

Além da beleza da grama verde em contraste com a água, os passeios com pedalinhos são um dos maiores diferenciais do local, que é mais uma boa pedida para quem quer estar pertinho do meio ambiente e o que ele tem de melhor para oferecer.