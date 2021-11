Evento com temática LGBTQIA+ lotou a Praça do Ancião na tarde de domingo (28)

A Praça do Ancião, no Centro de Anápolis, ficou movimentada na tarde deste domingo (28) com a edição 2021 do Gay Day, tradicional evento de temática LGBTQIA+ na cidade.

A reportagem do Portal 6 esteve no local e pôde constatar que centenas de pessoas compareceram para prestigiar o evento.

Além da presença de DJ’s para animar a festa, a ação deste ano contou com orientação jurídica e realização de exames diversos – como o de auto teste de HIV.

O Gay Day é uma realização da Associação de Gays, Transgêneros e Lésbicas de Anápolis (AGTLA) em parceria com a Associação Goiana da Diversidade de Anápolis (AGDA).

A Polícia Militar não mensurou a quantidade do público presente.