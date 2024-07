Anápolis terá trechos das BRs-153 e 414 interditados durante a semana; veja rotas alternativas

Ao longo desta semana, uma série de ações promovidas pela Ecovias do Araguaia irá gerar interrupções no fluxo das BRs-414 e 153, entre segunda (22) e domingo (28). As paralisações ocorrem entre as 07h e as 18h, de modo que os motoristas deverão tomar rotas alternativas.

Para evitar as interdições, e ainda assim tomar uma saída no mesmo sentido da BR-414, que flui para o Norte de Anápolis, é possível tomar a saída pela GO-560, pela BR-060 e também pela BR-153, a depender do cronograma de obras nesta última. Vale ressaltar que, como são rotas alternativas, devem aumentar o tempo de percurso.

Entre os dias 22 e 28 de julho, diversas regiões da BR-414 irão receber manutenção, em especial entre o km 212 e 440, afetando o fluxo entre Anápolis e as cidades de Vila Propício, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Abadiânia, Jaraguá, Rianápolis, Rialma, Nova Glória, São Luiz do Norte, Hidrolina e Uruaçu.

Já a BR-153 terá interrupções especialmente entre os km 212 e 442, afetando o acesso entre Anápolis e as cidades de Pirenópolis, São Francisco de Goiás, Jaraguá, Rianápolis, Nova Glória, São Luiz do Norte, Hidrolina e Uruaçu.

Para se desvencilhar dos trechos bloqueados nessa rodovia, é possível trafegar pela GO-330, que também sai da cidade em sentido ao Norte e pela GO-222. Além dessas opções, a própria BR-414, a depender do cronograma de obras, também funciona como uma rota alternativa.

Confira os reparos, de acordo com cada km fechado para as obras, nas listas a seguir:

BR-153

– Remoção e implantação de defensa: dos dias 22/07 a 27/07, entre os km 442 e 418, com interdição parcial na região de Anápolis

– Remoção e implantação de defensa: dos dias 22/07 a 27/07, entre os km 442 e 330, com interdição pare e siga na região de Anápolis/Pirenópolis/São Francisco de Goiás/Jaraguá

– Limpeza de drenagem superficial: dos dias 22/07 a 27/07, entre os km 442 e 418, com interdição parcial na região de Anápolis

• Roçada manual: dos dias 22/07 a 27/07, entre os km 442 e 418, com interdição parcial na região de Anápolis

• Roçada manual: dos dias 22/07 a 27/07, entre os km 442 e 212, com interdição parcial na região de Anápolis/Pirenópolis/São Francisco de Goiás/Jaraguá/Rianápolis/Rialma/Nova Glória/São Luiz do Norte/Hidrolina/Uruaçu

• Roçada mecanizada: dos dias 22/07 a 27/07, entre os km 442 e 418, com interdição parcial na região de Anápolis

BR-414

• Poda de árvores/supressão vegetal: dos dias 22/07 a 27/07, entre os km 340 e 440, com interdição pare e siga na região de Cocalzinho de Goiás/Corumbá de Goiás/Abadiânia/Anápolis

• Remoção e implantação de defensa, reparo de placas: dos dias 22/07 a 27/07, entre os km 300 e 440, com interdição pare e siga na região de Vila Propício/Cocalzinho de Goiás/Corumbá de Goiás/Abadiânia/Anápolis

• Obras em terrapleno: dos dias 22/07 a 27/07, entre os km 350 e 440, com interdição parcial na região de Cocalzinho de Goiás/Corumbá de Goiás/Abadiânia/Anápolis

• Poda de árvores/supressão vegetal: dos dias 22/07 a 27/07, entre os km 350 e 440, com interdição pare e siga na região de Cocalzinho de Goiás/Corumbá de Goiás/Abadiânia/Anápolis

• Limpeza de drenagem profunda (bueiros): dos dias 22/07 a 27/07, entre os km 300 e 440, com interdição parcial na região de Vila Propício/Cocalzinho de Goiás/Corumbá de Goiás/Abadiânia/Anápolis

• Sinalização horizontal: dos dias 22/07 a 28/07, entre os km 300 e 442, com interdição pare e siga na região de Vila Propício/Cocalzinho de Goiás/Corumbá de Goiás/Abadiânia/Anápolis

• Remendo localizado: dos dias 22/07 a 28/07, entre os km 212 e 442, com interdição pare e siga na região de Anápolis/Pirenópolis/São Francisco de Goiás/Jaraguá/Rianápolis/Rialma/Nova Glória/São Luiz do Norte/Hidrolina/Uruaçu

• Remendo localizado: dos dias 22/07 a 28/07, entre os km 300 e 442, com interdição pare e siga na região de Vila Propício/Cocalzinho de Goiás/Corumbá de Goiás/Abadiânia/Anápolis