Sucesso entre as crianças, viatura-trenó do Corpo de Bombeiros vai percorrer os bairros de Anápolis

A menos de um mês do Natal, já é possível ver a cidade de Anápolis tomando forma e ganhando o tão esperado “espírito natalino”.

Seja pelas árvores decoradas, os enfeites iluminados nas portas de casas e postes das ruas ou até mesmo pelas pirâmides de panettone nas entradas de supermercado, é facilmente identificável para qualquer um que a comemoração está próxima.

Uma das novidades deste ano no município é que o Corpo de Bombeiros também decidiu vestir a camisa e embarcar na tradição.

Novidade

Isso porque uma viatura da corporação foi completamente decorada e enfeitada e está se tornando uma das maiores sensações junto à criançada nas ruas.

E olha que não é uma viatura qualquer, como explicado à reportagem pelo tenente coronel, e comandante do Corpo de Bombeiros em Anápolis, Altieri Oliveira.

“Esta viatura em específico é histórica, foi a primeira unidade de resgate dos bombeiros de Anápolis. Isso antes dos anos 2000”, afirmou.

Inicialmente, a ideia era apenas decorar o veículo e deixá-lo na porta como forma de mostrar que a corporação também estava engajada com o Natal.

Entretanto, o cenário mudou completamente depois que o trabalho artístico foi finalizado, já que os militares começaram a chamar os filhos para ver os resultados e a animação logo se espalhou pelo quartel.

Sucesso

Até os pedestres e motoristas que passavam na rua tiravam um tempo para admirar a cena, e essa repercussão toda acabou gerando uma nova ideia na cabeça do comandante.

“Aí eu lembrei no Natal de Coração realizado pela Prefeitura, né? Toda a mobilização para percorrer os bairros e levar um pouco de alegria, brinquedos e confraternização pro pessoal”, destacou.

Por conta dos eventos, os militares já haviam sido convocados a estarem presentes, a fim de oferecer um suporte em caso de alguma emergência.

E foi aí que o comandante Altieri uniu o útil ao agradável. Então, além da viatura para precaução, a corporação levou também a viatura histórica que, mais uma vez, foi um sucesso com o público.

“Nós até já decidimos levar para mais bairros. A partir de segunda-feira [29] a gente estará circulando com ela em todos os eventos de Natal da Prefeitura”, informou.

A fama da viatura-trenó até superou os limites de Anápolis, conquistando também outros municípios do estado.

“Outros quartéis do interior já me pediram ela emprestada, para usar em eventos de entrega de brinquedos e coisa do tipo, mas tive de avisar que está comprometida na maior parte dos dias”, ressaltou.

“Vamos ver no que vai dar, né? Eu vou ter que ir avisando o pessoal quando abrir uma vaguinha”, concluiu, entre risos, o comandante.