Coca-Cola anuncia data em que caravana de Natal passará em cidades de Goiás

A partir da próxima sexta-feira (03), os famosos caminhões iluminados de Natal da Coca-Cola já começarão a serem vistos por diversas cidades goianas.

É que foi esta data que a empresa escolheu para iniciar a tradicional Caravana Coca-Cola, com luzes, telas gigantes que formam 180 graus, ‘Papai e Mamãe Noel’, dentre outras atrações.

Ao todo, os caminhões vermelhos passarão por Goiânia, Trindade, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Caldas Novas, Anápolis, São Luís de Montes Belos e Pirenópolis. A previsão é que todo o tour termine no dia 18 de dezembro.

Seguindo o mesmo modelo de 2020, para evitar aglomerações e seguir todos os protocolos de proteção conta a Covid-19, as caravanas passarão apenas por avenidas largas e de grande circulação.

As rotas e cronogramas também não serão divulgados. Dessa forma, é necessário estar atento e com os olhos bem abertos para ver quando os veículos natalinos estiverem passando pelos municípios.

“Nós idealizamos uma celebração de Natal que respeitasse as limitações do momento que estamos vivendo, mas que mantivesse viva a real magia da data. Estamos muito felizes de termos conseguido manter a tradição com segurança e de colocar na rua, neste 2021, a maior edição das Caravanas que já fizemos até agora”, afirmou Poliana Sousa, diretora de marketing da Coca-Cola no Brasil e América Latina.