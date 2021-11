Mezzanino Lounge: a mansão de Anápolis que tem almoço por R$ 15,90, drinks impecáveis, conforto e karaokê

O Mezzanino Lounge já é conhecido como a mansão mais charmosa de Anápolis e tem um lindo jardim, além de atendimentos impecáveis.

No entanto, o espaço também conta com um ambiente interno acolhedor e aconchegante, que são a melhor pedida para tempos chuvosos.

E a melhor parte é que o Mezzanino oferta opções para quem gosta de sair durante o dia e para quem não resiste em fazer aquele passeio noturno.

Durante o dia, a mansão fica aberta para o almoço, de terça-feira a domingo, que custa apenas R$ 15,90 e tem aquele gostinho delicioso de família e comida caseira.

Já nesta primeira semana de dezembro, após um período de recesso, aguardando uma estiagem, o Mezzanino também volta a ofertar as melhores noites de Anápolis.

Além de ser a única casa de karaokê do município, conta com programação de músicas ao vivo aos fins de semana, drinks, petiscos, espaços para confraternizações de empresas e, agora, novidades nos cardápios.

E aos sábados e domingos, não pode faltar aquela tradicional feijoada, que arranca suspiros e só traz alegria.

Quer saber mais? Acesse o perfil @mezzaninolounge no Instagram.

Em tempo

O Dona Ana Restobar, que é o pub do Mezzanino Lounge e fica na esquina mais charmosa do Jundiaí, em frente ao Sesc, também está atendendo durante à noite.

No espaço, os clientes também encontram músicas ao vivo aos fins de semana e almoço de segunda a sábado, no esquema self service e com precinhos super acessíveis.

Mais detalhes estão no Instagram @donaanaaps.