Sesi Jundiaí adota nova matriz curricular para ensinar três línguas diferentes para alunos

Já conhecido por formar alunos capacitados, confiantes e preparados para o mercado de trabalho, o SESI Jundiaí tem uma grande novidade para 2022.

A partir do próximo ano letivo, a unidade ofertará a Metodologia Trilíngue para todos os estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).

Dessa forma, durante todas essas séries, as crianças e adolescentes serão inseridas em uma matriz curricular que ensinará: Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Linguagem de Programação, sendo que, no caso do inglês, haverá conversação três vezes na semana com o programa Standfor Evolution FTD.

Isso porque o ato de falar línguas diferentes, como o inglês, já abre diversas portas, facilita viagens e aumenta a chances de um bom emprego.

Já a linguagem de programação ajuda a desenvolver a criatividade, raciocínio lógico, habilidades múltiplas e conhecimentos científicos, fazendo com que os estudantes saibam lidar com os avanços tecnológicos e tenham desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional.

É importante frisar que todas as novas linguagens que contemplam a matriz curricular do Ensino Fundamental II do SESI Jundiaí já estão autorizadas para serem iniciadas em 2022.

Matrículas

O Sesi Jundiaí fica na Avenida Minas Gerais, Nº 390, no bairro Jundiaí e atende alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio integrado ao técnico.

A unidade conta com estrutura completa, que auxilia no aprendizado para transformar os estudantes em protagonistas da sua própria história!

A melhor notícia é que o período de matrículas ainda está aberto e ainda dá tempo do seu filho fazer parte deste novo método trilíngue!

Quer saber mais? Entre em contato pelo telefone (62) 3333-3700 ou pelo site www.sesigoias.com.br.