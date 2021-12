Polícia Civil diz o que causou explosão em panificadora após jovem morrer com 70% do corpo queimado

Um pequeno incidente anterior, ocorrido com um incêndio em uma fritadeira elétrica, foi responsável por danificar a tubulação de gás de uma panificadora de Aparecida de Goiânia, culminando na explosão que matou, depois de quase um mês de internação, o funcionário do estabelecimento comercial, Wesley Ribeiro, de 22 anos.

Com essas apurações, o caso, que ocorreu no dia 02 de novembro, foi encerrado.

Segundo a Polícia Técnico-Científica, esse pequeno incêndio danificou o sistema de tubulação de gás – que estava em conformidade com todas as normas vigentes, com prazo de validade até 2023.

Portanto, com essa avaria, ao ligar o interruptor de energia, acabou acionando uma faísca que, em contato com o gás concentrado, provocou uma explosão de grandes proporções.

Wesley teve 70% do corpo queimado e ficou quase um mês hospitalizado – falecendo no último dia 29.

Em meio às investigações, a Polícia Civil (PC) também procurou esclarecer se o rapaz tinha inimigos e a possibilidade do crime ser doloso, que foi descartado.

Desta de todos os elementos a PC esclareceu as circunstâncias afetas à explosão e remeteu o inquérito policial para o Poder Judiciário.