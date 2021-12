Está desempregado? Confira 6 lugares que estão contratando em Goiás e mande seu currículo

É grande a procura por emprego em todo o país, especialmente considerando a fase de fragilidade econômica e alta nos preços de mercadorias.

Em Goiás não é diferente. Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista com seis empresas que estão procurando funcionários para atuar por aqui.

Bretas

O supermercado Bretas, uma das redes mais conhecidas no Brasil, está com vagas abertas para candidatos.

As oportunidades são em diversos municípios do estado e para diferentes áreas. Os interessados devem acessar o site e preencher os requerimentos.

Os trabalhadores que cumprem funções não listadas na procura podem deixar o currículo arquivado, para serem notificados sobre novos processos seletivos.

Teuto

Uma das unidades referência do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), o Laboratório Teuto são conhecidos por ofertar vagas durante todo o ano.

Os candidatos podem olhar e se cadastrar nos cargos oferecidos e também deixar o currículo disponível para novas oportunidades, tudo através do site.

Brainfarma

Mais uma indústria da área de medicamentos no DAIA, a Brainfarma também tem o costume de abrir seleções ao decorrer dos meses.

O site, com a listagem de vagas, pode ser acessado clicando aqui.

Mesmo em caso de vagas esgotadas, os interessados podem deixar o currículo cadastrado no banco de dados da empresa, para serem chamados em algum momento oportuno.

Ambev

Xodó daqueles que apreciam uma cerveja, a Ambev é outra opção de local de trabalho para quem está a procura de emprego.

São vagas para todo o Brasil, incluindo Goiás e até mesmo Anápolis. Os interessados podem se cadastrar pela aba de Trabalhe Conosco, no site da empresa.

EcoRodovias

Conhecida por atuar com concessões rodoviárias, a EcoRodovias é outra empresa procurando novos funcionários em Goiás.

Até o momento, a demanda é exclusiva para Anápolis e os candidatos podem se cadastrar na aba de Vagas de Emprego, no site.

Ypê

Referência na área de produtos de limpeza, a Ypê fecha a relação das seis opções para quem procura emprego em Goiás.

A seleção, assim como as dos demais locais, é feita a partir do cadastro no site online.